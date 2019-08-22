Бари Алибасов считает, что Федосееву-Шукшину до больничной койки довела ее дочь Ольга
После появления первых сообщений о проблемах со здоровьем у известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ее семья быстро разделилась на два враждующих лагеря. Так, супруг актрисы, музыкальный продюсер Бари Алибасов считает, что до больницы его жену довела ее родная дочь Ольга Шукшина.
Изначально появились сведения о том, что у 80-летней Федосеевой-Шукшиной во время отдыха в Болгарии случился сердечный приступ. Рассердившаяся на эти слухи Мария Шукшина отреагировала довольно резко, сообщив, что с ее матерью все хорошо и никакого сердечного приступа с ней не случалось. Теперь же внести свой вклад в поток информации о состоянии прославленной артистки решил и ее нынешний муж Бари Алибасов.
Своими мыслями по поводу причин, из-за которых Лидия Федосеева-Шукшина оказалась на больничной койке основатель группы «На-На» решил поделиться на персональной страничке в Instagram. Как считает сам Бари Каримович, в ухудшении здоровья пожилой артистки виновата ее дочь Ольга. «Все-таки Ольга Шукшина своими гнусными посланиями сумела довести мать до клиники», - пишет знаменитость. По его словам, актриса была доставлена в военный госпиталь сразу после прибытия в Москву. Более того, он добавляет, что в клинике, по дороге в которую ее сопровождали внук Макар и дочь Мария, Лидия Николаевна отказывалась общаться с Ольгой.
Изначально появились сведения о том, что у 80-летней Федосеевой-Шукшиной во время отдыха в Болгарии случился сердечный приступ. Рассердившаяся на эти слухи Мария Шукшина отреагировала довольно резко, сообщив, что с ее матерью все хорошо и никакого сердечного приступа с ней не случалось. Теперь же внести свой вклад в поток информации о состоянии прославленной артистки решил и ее нынешний муж Бари Алибасов.
Своими мыслями по поводу причин, из-за которых Лидия Федосеева-Шукшина оказалась на больничной койке основатель группы «На-На» решил поделиться на персональной страничке в Instagram. Как считает сам Бари Каримович, в ухудшении здоровья пожилой артистки виновата ее дочь Ольга. «Все-таки Ольга Шукшина своими гнусными посланиями сумела довести мать до клиники», - пишет знаменитость. По его словам, актриса была доставлена в военный госпиталь сразу после прибытия в Москву. Более того, он добавляет, что в клинике, по дороге в которую ее сопровождали внук Макар и дочь Мария, Лидия Николаевна отказывалась общаться с Ольгой.