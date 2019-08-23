Huawei не планирует выпускать смартфоны на базе HarmonyOS до конца года





Примечательно, что ранее СМИ приписали грядущему Huawei Mate 30 Lite отказ от популярной ОС Android. Высказывались прогнозы, что эта модель смартфона станет первым телефоном марки с предустановленной HarmonyOS. В самой компании эту информацию опровергают. Как заявляет вице-президент китайского техногиганта Винсент Ян, в нынешнем году компания не планирует выпускать смартфоны, которые бы управлялись новой фирменной ОС HarmonyOS с соответствующей оболочкой. В этом смысле Huawei стремится сохранить общую экосистему для всех смартфонов марки и продолжит использовать в них ОС Android от корпорации Google.Первыми устройствами, в которых будет применяться новая операционная система, станут смарт-телевизоры Huawei, официальной презентации которых следует ожидать уже этой осенью. Немногим позднее фирменная «ось», как отмечают источники, может появиться и в смарт-часах китайского бренда.