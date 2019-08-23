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Huawei не планирует выпускать смартфоны на базе HarmonyOS до конца года

Не так давно китайская компания Huawei официально представила миру новую операционную систему собственной разработки. Теперь же в компании уверяют, что пока не планируют использовать HarmonyOS в своих смартфонах, по крайней мере, ни одного такого устройства до конца года ожидать не стоит.
Huawei не планирует выпускать смартфоны на базе HarmonyOS до конца года

Примечательно, что ранее СМИ приписали грядущему Huawei Mate 30 Lite отказ от популярной ОС Android. Высказывались прогнозы, что эта модель смартфона станет первым телефоном марки с предустановленной HarmonyOS. В самой компании эту информацию опровергают. Как заявляет вице-президент китайского техногиганта Винсент Ян, в нынешнем году компания не планирует выпускать смартфоны, которые бы управлялись новой фирменной ОС HarmonyOS с соответствующей оболочкой. В этом смысле Huawei стремится сохранить общую экосистему для всех смартфонов марки и продолжит использовать в них ОС Android от корпорации Google.

Первыми устройствами, в которых будет применяться новая операционная система, станут смарт-телевизоры Huawei, официальной презентации которых следует ожидать уже этой осенью. Немногим позднее фирменная «ось», как отмечают источники, может появиться и в смарт-часах китайского бренда.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:14

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