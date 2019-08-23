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G.Skill разработала клавиатуру с механическими клавишами за 50 долларов

Разработчики из G.Skill выпустят компактную клавиатуру MX KM360 с износостойкими механическими клавишами с разной высотой и наклоном. Цена аксессуара не будет превышать 50 долларов.
G.Skill разработала клавиатуру с механическими клавишами за 50 долларов

Новинка имеет съемный USB-кабель, предназначенный для замены в результате износа. Кроме того, стоит выделить наличие белой подсветки, имеющей сразу 5 уровней яркости – от 0 до 100 процентов. Долговечные клавиши и переключатели Cherry MX предназначены на 50 000 000 нажатий – они сделаны из пластика ABS двойного впрыска, что не позволит надписям выцвести или стереться.

Клавиатура поступит в продажу сразу в двух расцветках: черной и белой. Что касается верхней панели MX KM360, то её сделали из алюминия. Оптимальное удобство во время использования аксессуара достигается разной высотой и углом наклона каждого ряда клавиш.

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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:00

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