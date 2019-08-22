Опубликованы снимки немецкой подлодки U-166, лежащей на дне Мексиканского залива



See inside a Nazi-era U-boat found off the Texas coast https://t.co/JgXxQh3YhF — Houston Chronicle (@HoustonChron) 20 серпня 2019 р.

Впервые эту субмарину обнаружили еще в 2001 году во время экспедиции, организованной «Фондом океанских исследований». Позднее стало известно, что залегшая на дно Мексиканского залива U-166 была потоплена американскими эсминцами с помощью глубинных бомб летом 1942 года и ушла на глубину более полутора километров.«Во времена Второй мировой в водах Мексиканского залива тоже таилась угроза в виде немецких подлодок, которые патрулировали зону вплоть до юго-восточного побережья штата Техас», - отмечается в сообщении. По некоторым данным, в 1942 и 1943 годах у берегов штата Техас действительно действовала целая группировка немецких субмарин в составе порядка двух десятков судов.