Опубликованы снимки немецкой подлодки U-166, лежащей на дне Мексиканского залива
Американская пресса опубликовала первые фотографии немецкой субмарины U-166, которая была потоплена флотом США в водах Мексиканского залива во Второй мировой войне. На представленных кадрах можно рассмотреть проржавевшую рубку судна, а также палубные орудия, обильно покрытие растительностью.
Впервые эту субмарину обнаружили еще в 2001 году во время экспедиции, организованной «Фондом океанских исследований». Позднее стало известно, что залегшая на дно Мексиканского залива U-166 была потоплена американскими эсминцами с помощью глубинных бомб летом 1942 года и ушла на глубину более полутора километров.
«Во времена Второй мировой в водах Мексиканского залива тоже таилась угроза в виде немецких подлодок, которые патрулировали зону вплоть до юго-восточного побережья штата Техас», - отмечается в сообщении. По некоторым данным, в 1942 и 1943 годах у берегов штата Техас действительно действовала целая группировка немецких субмарин в составе порядка двух десятков судов.
Впервые эту субмарину обнаружили еще в 2001 году во время экспедиции, организованной «Фондом океанских исследований». Позднее стало известно, что залегшая на дно Мексиканского залива U-166 была потоплена американскими эсминцами с помощью глубинных бомб летом 1942 года и ушла на глубину более полутора километров.
«Во времена Второй мировой в водах Мексиканского залива тоже таилась угроза в виде немецких подлодок, которые патрулировали зону вплоть до юго-восточного побережья штата Техас», - отмечается в сообщении. По некоторым данным, в 1942 и 1943 годах у берегов штата Техас действительно действовала целая группировка немецких субмарин в составе порядка двух десятков судов.
See inside a Nazi-era U-boat found off the Texas coast https://t.co/JgXxQh3YhF— Houston Chronicle (@HoustonChron) 20 серпня 2019 р.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:11