Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили яркие танцы на борту яхты

На страничке Марии Иваковой в Instagram было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как они с Ефремовым зажигательно танцуют на борту яхты где-то в водах Средиземного моря. Примечательно, что в подписи к этой публикации телеведущая поспешила заверить поклонников, что они со своим партнером по этим танцам в момент съемки были совершенно трезвые. «Просто мы очень веселые», - гласит ее подпись.Поклонники девушки оценили эту видеозапись, добавив, что у них с Никитой Ефремовым получилась очень хорошая пара.Стоит напомнить, что первые сообщения о романе между наследником знаменитой актерской династии и 32-летней звезды популярного шоу о путешествиях впервые стало известно лишь этой весной, когда их заметили вместе в VIP-ложе на одном из футбольных матчей.