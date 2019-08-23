Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили яркие танцы на борту яхты
Российский актер Никита Ефремов и телеведущая Мария Ивакова, судя по всему, больше не скрывают своего романа. Недавно пара побывала на свадьбе певца Влада Топалова с коллегой Иваковой по «Орлу и решке» Региной Тодоренко в Сорренто. Сейчас же они показали, как весело проводят время на яхте в компании близких друзей.
На страничке Марии Иваковой в Instagram было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как они с Ефремовым зажигательно танцуют на борту яхты где-то в водах Средиземного моря. Примечательно, что в подписи к этой публикации телеведущая поспешила заверить поклонников, что они со своим партнером по этим танцам в момент съемки были совершенно трезвые. «Просто мы очень веселые», - гласит ее подпись.
Поклонники девушки оценили эту видеозапись, добавив, что у них с Никитой Ефремовым получилась очень хорошая пара.
Стоит напомнить, что первые сообщения о романе между наследником знаменитой актерской династии и 32-летней звезды популярного шоу о путешествиях впервые стало известно лишь этой весной, когда их заметили вместе в VIP-ложе на одном из футбольных матчей.
На страничке Марии Иваковой в Instagram было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как они с Ефремовым зажигательно танцуют на борту яхты где-то в водах Средиземного моря. Примечательно, что в подписи к этой публикации телеведущая поспешила заверить поклонников, что они со своим партнером по этим танцам в момент съемки были совершенно трезвые. «Просто мы очень веселые», - гласит ее подпись.
Поклонники девушки оценили эту видеозапись, добавив, что у них с Никитой Ефремовым получилась очень хорошая пара.
Стоит напомнить, что первые сообщения о романе между наследником знаменитой актерской династии и 32-летней звезды популярного шоу о путешествиях впервые стало известно лишь этой весной, когда их заметили вместе в VIP-ложе на одном из футбольных матчей.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00