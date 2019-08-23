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Максим Фадеев показал поклонникам свою фотографию в юности

Максим Фадеев показал поклонниками свою фотографию в юности. Он призвал фолловеров угадать, сколько ему лет на снимке.

Продюсер Максим Фадеев поделился новой фотографией в своем профиле Instagram и посоветовал подписчикам угадать, в каком возрасте его сфотографировали. На фото он выглядит очень молодо и открыто улыбается в камеру. Подписчики предложили много вариантов, ведь многие думали, что он не старше 18 лет, но не угадали. Снимок был сделан, когда Максиму Фадееву исполнилось 23 года.

Не обошлось и без критических комментариев: читатели профиля сравнили его с маньяком, но нашлись и такие, которые писали хорошие комментарии, завалив продюсера комплиментами. Они похвалили его за естественную красоту и харизму.

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ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:00

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