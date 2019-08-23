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Китайские эксперты высказались о танковом биатлоне на "Армейских играх–2019"

Несколько дней назад в Подмосковье прошла церемония закрытия «Международных армейских игр-2019». Китайские специалисты прокомментировали вторую позицию своей команды в состязаниях по танковому биатлону.
Китайские эксперты высказались о танковом биатлоне на "Армейских играх–2019"

По мнению экспертов, участие в подобном соревновании важнее результата, ведь при соперничестве в этих условиях обнаруживаются недочеты, которые следует исправить. В целом итог такого состязания зависит от нескольких факторов. Во-первых, это уровень взаимодействия экипажа танка, во-вторых – качество подготовки участников и состояние самой боевой машины, в-третьих - соблюдение командных установок.

Российским танкистам, управляющим Т-72, удалось разогнать его почти до 85 км/час, пока западные образцы в среднем достигали лишь отметки в 70 км/час. В заключение китайские эксперты отмечают важность своего прагматичного подхода к соревнованию, так как им выгодно извлекать уроки для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать собственные навыки и технику.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00

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