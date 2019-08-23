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Названы пять самых полезных советов по вождению в осенний период

Журналисты сетевого издания OANews опубликовали перечень полезных советов, призванных помочь автомобилистам избежать неприятностей при вождении в осенний период. Главными опасностями этого сезона называют обильные дожди, грязь и возможное обледенение дорожного полотна.
Названы пять самых полезных советов по вождению в осенний период

Для России постоянные затяжные осенние дожди – привычное явление. И это, отмечают авторы материала, всегда отражается на удобстве езды за рулем. Лужи могут скрывать в себе немало серьезных опасностей. Кроме того, что под их гладью скрываются ямы и канавы, так еще и эффект «аквапланирования» нередко подстерегает самых неосторожных водителей.

Особенное внимание осенью советуют уделить аккумулятору автомобиля и даже заменить его при наличии такой необходимости, поскольку с приходом осени на этот элемент будет приходиться повышенная нагрузка. Не стоит забывать и о частых туманах, вызванных повышенной влажностью и перепадами давления, также характерными для указанного сезона. В этом случае автолюбителям рекомендуют не забывать о противотуманных фонарях, поскольку дальний свет лишь усугубляет ситуацию для встречного транспорта.

Сцепление колес с дорожным покрытием может заметно снизиться при езде по мокрой дороге, усыпанной опавшими листьями. При преодолении таких участков лучше всего снизить скорость движения и не совершать резких маневров, избегая заносов и неконтролируемых скольжений.

Особенного подхода, подчеркивают журналисты, требует и вопрос ухода за машиной осенью. В этот сезон мыть автомобиль лучше каждые 2-3 дня, поскольку попадающая на днище и другие элементы техники грязь ускоряет появление коррозии. В то же время следует тщательно избегать попадания в салон воды и, тем более, ее задерживания в закрытом пространстве.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00

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