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Диану Арбенину перепутали с вице-капитаном женской команды по футболу

Российская певица и поэтесса Диана Арбенина сейчас путешествует по США с наследниками. Во время их отдыха в одном из местных кафе произошла курьезная ситуация, о которой звезда рассказала в своем микроблоге.
Диану Арбенину перепутали с вице-капитаном женской команды по футболу

Диана Арбенина, сообщая о произошедшем, не смогла сдержать смех. В стейк-хаусе, куда знаменитость зашли поужинать с детьми, подошел шеф-повар и работник заведения. Они начали высказывать певице слова благодарности за великолепный футбольный матч. После этого, рассказ солистки группы "Ночные снайперы" продолжила дочь Марта, отметив слова "спасибо за кубок". Звезда подытожила, что "впервые в жизни стала прекрасным футболистом".

Как после стало известно, Диана Арбенина очень похожа с вице-капитаном сборной США Меган Рапино. Не так давно они победили сборную Нидерландов в женском чемпионате мира. Подписчики также обратили внимание, что Арбенина и Рапино действительно имеют внешнюю схожесть.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 01:00

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