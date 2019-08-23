"Миссис Россия-2019" Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры





«Миссис Россия» Ксения Кривко воспитывает четверых детей в возрасте от 2 до 10 лет. Каждый раз при беременности она набирала почти по 25 килограммов, но постоянные физические нагрузки помогали ей быстро вернуть свою фигуру к прежним параметрам. Как утверждает кемеровская красавица, она хочет на своем личном примере показать россиянкам, что при желании возможно все.Как признается Кривко, она выполняет в том числе и силовые тренировки, а также занимается с индивидуальным тренером. Кроме того, прошло уже больше года с тех пор, как девушка отказалась от мяса, заменив его морепродуктами. Результат не заставил себя ждать: при росте в 1 метр 75 сантиметров «Миссис Россия» весит всего 57 килограммов.