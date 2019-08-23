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"Миссис Россия-2019" Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Обладательница титула «Миссис Россия Globe» нынешнего года Ксения Кривко из Кемерово поделилась секретом своей идеальной фигуры. По словам многодетной матери, они посещает спортзал не менее трех раз в неделю, не употребляет мясо и регулярно занимается йогой.
"Миссис Россия-2019" Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

«Миссис Россия» Ксения Кривко воспитывает четверых детей в возрасте от 2 до 10 лет. Каждый раз при беременности она набирала почти по 25 килограммов, но постоянные физические нагрузки помогали ей быстро вернуть свою фигуру к прежним параметрам. Как утверждает кемеровская красавица, она хочет на своем личном примере показать россиянкам, что при желании возможно все.

Как признается Кривко, она выполняет в том числе и силовые тренировки, а также занимается с индивидуальным тренером. Кроме того, прошло уже больше года с тех пор, как девушка отказалась от мяса, заменив его морепродуктами. Результат не заставил себя ждать: при росте в 1 метр 75 сантиметров «Миссис Россия» весит всего 57 килограммов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:00

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