Муж Нюши Игорь Сивов публично признался ей в любви

В 2017 году Нюша рассказала о своих мечтах о детях. Грезы знаменитости стали реальностью уже осенью 2018 года. Тогда она родила наследницу, имя которой не раскрывает по сей день. Теперь певице приходится совмещать материнство и карьеру. Не так давно Нюша отметила свой день рождения в окружении самых близких людей. Видимо, это и стало поводом для публичного признания Игоря Сивова в любви своей супруге. В Instagram он рассказал о том, как сильно счастлив рядом со своей избранницей. Муж Нюши также добавил, что "именно сейчас узнал о жизни и настоящей любви". Эти слова были написаны под нежным снимком супругов из ресторана.Поклонники оценили высказывания Игоря Сивова и поделились собственным мнением о гармоничности пары. Фанаты пожелали кумирам "каждое утро просыпаться с мыслями о любви".