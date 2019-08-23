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Муж Нюши Игорь Сивов публично признался ей в любви

Российская актриса, певица и композитор песен Нюша на протяжении долгого времени строила собственную карьеру и не слишком много времени уделяла личной жизни. Однако два года назад она перестала скрывать отношения с главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым, который недавно публично признался своей избраннице в любви.
Муж Нюши Игорь Сивов публично признался ей в любви

В 2017 году Нюша рассказала о своих мечтах о детях. Грезы знаменитости стали реальностью уже осенью 2018 года. Тогда она родила наследницу, имя которой не раскрывает по сей день. Теперь певице приходится совмещать материнство и карьеру. Не так давно Нюша отметила свой день рождения в окружении самых близких людей. Видимо, это и стало поводом для публичного признания Игоря Сивова в любви своей супруге. В Instagram он рассказал о том, как сильно счастлив рядом со своей избранницей. Муж Нюши также добавил, что "именно сейчас узнал о жизни и настоящей любви". Эти слова были написаны под нежным снимком супругов из ресторана.

Поклонники оценили высказывания Игоря Сивова и поделились собственным мнением о гармоничности пары. Фанаты пожелали кумирам "каждое утро просыпаться с мыслями о любви".

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 00:00

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