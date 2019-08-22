АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали пять явных преимуществ…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной форме

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба 22 августа отмечает свой 31-й день рождения. Эту знаменательную дату официальный аккаунт клуба в сети микроблогов Twitter отметил публикацией забавного видео.
Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной форме

На показанных кадрах можно увидеть, как партнеры по команде поздравляют Артема Дзюбу с днем рождения. Как правило, футболисты поздравляют друг друга с такими датами, организуя для именинников проход через «почетный туннель, во время чего виновнику торжества достается немало дружеских пинков.

Судя по всему, сам Дзюба прекрасно знал об этой традиции, а потому подготовился основательно. На тренировку именинник явился в полной экипировке хоккейного игрока, в том числе в шлеме. Впрочем, капитан команды Бранислав Иванович попросил партнеров по команде не пинать игрока, а просто похлопать его.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые «мужские» марки автомобилей в…
Представлен раллийный электромобиль Opel Corsa-e…
Яна Рудковская решила застраховать свои…
Равшана Куркова сравнила себя с Индианой Джонсом, а жизнь - с занимательным…
Китайские СМИ рассказали о целях учений российских МиГ-31 в…
Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной…
Ученые назвали простой и эффективный способ продлить…
Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,1%…
Стресс убивает клетки мозга, предупреждают…
Кошкин заявил об адекватном ответе России на любые военные…
Сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном…
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных…
Эксперты: Ростки пшеницы помогают в…
ЦБ РФ будет блокировать сайты мошенников без санкций…
В нескольких регионах России бушует мышиная…
Представлены смартфоны Galaxy А30s и Galaxy А50s от…
«Все, это конец»: Подруга сообщила о последних словах Александры…
Муж Ксении Бородиной рассказал в своей книге о связи с девушкой по…
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская вместе отдохнули в…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко все решения, связанные с уходом за сыном, принимает с матерью…
Татьяна Буланова поделилась редким фото с сыном…
Марату Башарову исполнилось 45: Третий развод и те же проблемы с…
Врач-диетолог сообщила о полезных свойствах…
Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за…
Любовь Толкалина назвала причину расставания с Егором…
Вору в законе Осетрине Младшему прочат роль властителя криминального…
Меган Маркл впервые в истории королевской семьи наняла для наследника престола темнокожую…
Юлия Михалкова не любит, когда к ней прикасаются незнакомые…
Создана компьютерная симуляция уничтожения Млечного…
На улице Лондона установили автомат для продажи…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров довел до истерики беременную Александру Шеву из-за букета от тайного…
Отряд российских кораблей во главе с РК «Маршал Устинов» вошел в Средиземное…
Стала известна модель машины-«собаки» из фильма «Тупой и еще…
Сергей Соловьев накануне 75-летия заявил о намерении открыть театр в…
Употребление алкоголя чревато…
Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет…
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян на свадьбе Майи Донцовой и Леши Купина понял, что хочет жениться еще…
Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал стиль актера Игоря…
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной…
Ученые завершили исследование по поиску Лох-Несского…
Просмотреть все новости