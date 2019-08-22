Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной форме



🔥🔥🔥 Сумасшедший тоннель в честь дня рождения Артема Дзюбы! pic.twitter.com/clHthAbVA3 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 22 серпня 2019 р.

На показанных кадрах можно увидеть, как партнеры по команде поздравляют Артема Дзюбу с днем рождения. Как правило, футболисты поздравляют друг друга с такими датами, организуя для именинников проход через «почетный туннель, во время чего виновнику торжества достается немало дружеских пинков.Судя по всему, сам Дзюба прекрасно знал об этой традиции, а потому подготовился основательно. На тренировку именинник явился в полной экипировке хоккейного игрока, в том числе в шлеме. Впрочем, капитан команды Бранислав Иванович попросил партнеров по команде не пинать игрока, а просто похлопать его.