Ученые назвали простой и эффективный способ продлить жизнь





В авторитетном медицинском издании British Medical Journal появилась статья, материалы которой подтверждают – даже работа по дому может немного увеличить продолжительность жизни, а если совместить ее с активными занятиями спортом и регулярными прогулками, эффект увеличится в разы. Для того, чтобы подтвердить факт благотворного влияния даже минимальных физических нагрузок на показатели здоровья, ученые провели долгосрочное исследование.В эксперименте длительностью 6 лет приняли участие 35 тысяч человек. Добровольцев определили в группы по уровню ежедневной активности, начиная с высокой и заканчивая минимальной. Проанализировав данные, собранные за время исследования, ученые пришли к выводу, что риск преждевременной кончины у самой подвижной из «команд» на 73% ниже, чем у четвертой, а вторая группа людей на 66% меньше подвержена подобному риску.Кроме того, специалисты установили, что в группу риска также входят те, кто более девяти часов в день проводит в сидячем положении. Поэтому ученые советуют им уделять больше внимания своему здоровью, гулять минимум 24 минуты в день или же посвящать это время физическим нагрузкам. Таким образом один из простейших, но самых эффективных способов продлить жизнь не требует никаких финансовых вложений, а только желание и дисциплинированность.