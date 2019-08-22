АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали пять явных преимуществ…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Анджелина Джоли отправила сташего сына Мэддокса в престижный южнокорейский университет

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отправился на учебу в университет Ёнсе, который расположен в столице Южной Кореи Сеуле. Голливудскую звезду заметили в компании 18-летнего сына Мэддокса во время ознакомительной экскурсии по студенческому городку.
Анджелина Джоли отправила сташего сына Мэддокса в престижный южнокорейский университет

Сообщается, что для актрисы и ее старшего сына провели специальную экскурсию, во время которой они ознакомились с историей университета, его достижениями и положением дел. По некоторым данным, в Ёнсе юный сын двух суперзвезд мирового кино займется изучением биохимии.

Примечательно, что Мэддокса Джоли-Питт приняли и в другие вузы, однако он остановил свой выбор именно на Южной Корее. Парень якобы увлекается изучением корейского языка. Примечательно, что университет Ёнсе считается одним из самых престижных вузов не только в Южной Корее, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впервые свои двери это образовательное учреждение открыло в далеком 1885 году.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марина Африкантова мечтает о ребенке от Романа…
Россия усилила пограничный контроль из-за сразившей украинских военных…
Опубликованы снимки немецкой подлодки U-166, лежащей на дне Мексиканского…
Анджелина Джоли отправила сташего сына Мэддокса в престижный южнокорейский…
Минобороны показало видео полета нового российского БПЛА…
Анна Исаева рассказала о родственной связи Натальи Подольской и мужа Дианы…
Елизавета II не читает письма…
Опубликованы новые шпионские снимки кроссовера Hyundai Genesis…
Наталья Рагозина о своем разводе с Жориным: «Я очень хотела детей и семью, а он был не…
Названы самые «мужские» марки автомобилей в…
Представлен раллийный электромобиль Opel Corsa-e…
Яна Рудковская решила застраховать свои…
Равшана Куркова сравнила себя с Индианой Джонсом, а жизнь - с занимательным…
Китайские СМИ рассказали о целях учений российских МиГ-31 в…
Артем Дзюба в свой день рождения пришел в клуб в хоккейной…
Ученые назвали простой и эффективный способ продлить…
Промсвязьбанк снизил ставки по военной ипотеке до 9,1%…
Стресс убивает клетки мозга, предупреждают…
Кошкин заявил об адекватном ответе России на любые военные…
Сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном…
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных…
Эксперты: Ростки пшеницы помогают в…
ЦБ РФ будет блокировать сайты мошенников без санкций…
В нескольких регионах России бушует мышиная…
Представлены смартфоны Galaxy А30s и Galaxy А50s от…
«Все, это конец»: Подруга сообщила о последних словах Александры…
Муж Ксении Бородиной рассказал в своей книге о связи с девушкой по…
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская вместе отдохнули в…
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко все решения, связанные с уходом за сыном, принимает с матерью…
Татьяна Буланова поделилась редким фото с сыном…
Марату Башарову исполнилось 45: Третий развод и те же проблемы с…
Врач-диетолог сообщила о полезных свойствах…
Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за…
Любовь Толкалина назвала причину расставания с Егором…
Вору в законе Осетрине Младшему прочат роль властителя криминального…
Меган Маркл впервые в истории королевской семьи наняла для наследника престола темнокожую…
Юлия Михалкова не любит, когда к ней прикасаются незнакомые…
Создана компьютерная симуляция уничтожения Млечного…
На улице Лондона установили автомат для продажи…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров довел до истерики беременную Александру Шеву из-за букета от тайного…
Просмотреть все новости