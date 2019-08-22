Анджелина Джоли отправила сташего сына Мэддокса в престижный южнокорейский университет





Сообщается, что для актрисы и ее старшего сына провели специальную экскурсию, во время которой они ознакомились с историей университета, его достижениями и положением дел. По некоторым данным, в Ёнсе юный сын двух суперзвезд мирового кино займется изучением биохимии.Примечательно, что Мэддокса Джоли-Питт приняли и в другие вузы, однако он остановил свой выбор именно на Южной Корее. Парень якобы увлекается изучением корейского языка. Примечательно, что университет Ёнсе считается одним из самых престижных вузов не только в Южной Корее, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Впервые свои двери это образовательное учреждение открыло в далеком 1885 году.