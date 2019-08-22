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Стресс убивает клетки мозга, предупреждают ученые

Корейские ученые экспериментально подтвердили, что стресс убивает клетки мозга. Таким образом состояние постоянного психического напряжения может привести к летальному исходу.

В издании MedicalExpress появилась статья об исследовании влияния совокупности неспецифических адаптационных реакций организма, и в частности человеческого мозга, на воздействие различных неблагоприятных факторов–стрессоров. Эксперимент, который был проведен корейскими учеными, доказал, что постоянное состояние психического напряжения крайне опасно, так как приводит к отмиранию клеток серого вещества.

Чтобы решить эту проблему и минимизировать негативное влияние стресса на мозг, исследователи решили воздействовать на человеческое тело на генном уровне. В результате им удалось достичь некоторых успехов и «притормозить» отмирание клеток. Если подобный способ и далее будет демонстрировать хорошие результаты, в будущем это поможет избавится от старческого слабоумия и некоторых психических расстройств, а также предотвратить возможность летального исхода, как следствия сильного стресса, сообщает argumenti.ru

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:40

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