Сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном купальнике
Сестра Дмитрия Маликова опубликовала в своем Instagram фото с отдыха в Черногории. На снимке солистка группы «Новые самоцветы» показала шикарную фигуру в оригинальном купальнике с пуговицами.
Младшая сестра Дмитрия Маликова Инна, как и ее брат, является популярной певицей. В 2018 году поп-исполнительница, продюсер и телеведущая получила звание заслуженной артистки России, а ее реальную популярность можно наблюдать в Instagram звезды, на который подписана 300-тысячная армия ее поклонников. Именно поэтому знаменитость предпочитает использовать эту социальную сеть для общения с поклонниками, проводя там опросы по поводу новых хитов, а также публикуя свои фото.
Сейчас Инна Маликова отдыхает от насыщенного концертного графика в Черногории, откуда продолжает держать связь со своими фанатами. Недавно звезда интересовалась у подписчиков своего микроблога, каким бы они хотели видеть следующий трек группы «Новые самоцветы», а теперь поблагодарила их за активное комментирование, опубликовав свое фото с отпуска. На снимке 42-летняя сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном купальнике с пуговицами, позируя у бассейна. В подписи к фото знаменитость пожелала прекрасного дня всем тем, кто сейчас также находятся на заслуженном отдыхе, а также счастливчикам, которые уже «разбирают фоточки в телефонах» после поездок, как сообщает argumenti.ru.
Младшая сестра Дмитрия Маликова Инна, как и ее брат, является популярной певицей. В 2018 году поп-исполнительница, продюсер и телеведущая получила звание заслуженной артистки России, а ее реальную популярность можно наблюдать в Instagram звезды, на который подписана 300-тысячная армия ее поклонников. Именно поэтому знаменитость предпочитает использовать эту социальную сеть для общения с поклонниками, проводя там опросы по поводу новых хитов, а также публикуя свои фото.
Сейчас Инна Маликова отдыхает от насыщенного концертного графика в Черногории, откуда продолжает держать связь со своими фанатами. Недавно звезда интересовалась у подписчиков своего микроблога, каким бы они хотели видеть следующий трек группы «Новые самоцветы», а теперь поблагодарила их за активное комментирование, опубликовав свое фото с отпуска. На снимке 42-летняя сестра Дмитрия Маликова показала шикарную фигуру в оригинальном купальнике с пуговицами, позируя у бассейна. В подписи к фото знаменитость пожелала прекрасного дня всем тем, кто сейчас также находятся на заслуженном отдыхе, а также счастливчикам, которые уже «разбирают фоточки в телефонах» после поездок, как сообщает argumenti.ru.