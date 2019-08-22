Муж Ксении Бородиной рассказал в своей книге о связи с девушкой по вызову

«Первый сексуальный опыт у меня был с девушкой по вызову в 11-м классе», - признался Курбан.

Считанные часы назад стало известно, что отныне мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова можно смело называть писателем. Бизнесмен выпустил книгу, в которой весьма искренне рассказал о своей жизни, опыте, покорении женщин, первом «волшебстве» и больших планах.Нужно сказать, что в свое время Омаров предупреждал фанатов, что намерен подойти к созданию собственного творения очень серьезно и ответственно, ведь хочет быть максимально честным рассказывая собственную историю жизни.Оказалось, что Омаров не постеснялся рассказать в книге и о своем первом сексуальном опыте, который он получил, будучи уже старшеклассником. По словам Курбана, друзья предложили ему поехать с ними в гостиницу, куда пригласили девушек по вызову.Омаров хорошо знал, что в русской столице подростки куда быстрее лишаются невинности и зачастую это происходит уже в 8-9-м классе, он же «дотянул» с этим вопросом до 11 класса. Правда, у Курбана все-таки была близость с девушкой в 11 лет, однако тогда будущий бизнесмен еще мало, что понимал.Вероятно, что Омаров осознавая, что рассказал достаточно личные вещи, поспешил заранее оправдать себя. Курбан в шутку заявил, что совсем позабыл о том, что книгу будет читать Бородина.