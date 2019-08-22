Ученые перечислили признаки дефицита магния





При помощи магния происходит регулировка температуры тела, расхода энергии и других обменных процессов. О нехватке вещества может свидетельствовать ярко выраженная раздражительность, агрессия, усталость и уныние. Помимо этого, человек способен стать менее стрессоустойчивым. Когда женщина находится в положении, её организму необходим магний во избежание внезапных перемен в настроении, предотвращении головных болей и излишней плаксивости. Это вещество способствует формированию органов и тканей в положенный срок, а также укреплению нервной системы ребенка.Признаки дефицита минерала проявляются в потускнении волос, сухой коже и ломких ногтях. Богатыми на магний продуктами являются такие продукты, как морская рыба, ягоды, бобовые и капуста.