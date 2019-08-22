«Все, это конец»: Подруга сообщила о последних словах Александры Назаровой





Багирова была дружна с Назаровой на протяжении нескольких десятков лет, и последние дни жизни известной актрисы они также провели вместе. Энахат рассказала, что ее подруга взяла с собой в больницу мало вещей, включая крестик, фото внучки и мобильный телефон.В последние несколько суток Александра Назарова почти не могла говорить. Но накануне своей кончины она вдруг достаточно внятно произнесла: «Все, это конец».