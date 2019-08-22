Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская вместе отдохнули в Литве

О том, что Чиповская и Ендальцев вместе проводят время в Литве, стало известно благодаря публикациям на их страничках в социальной сети Instagram. В минувшую среду знаменитости опубликовали в соцсети одинаковый снимок. На этом кадре Анна Чиповская прогуливается в изящном купальнике причудливого кроя и черного цвета по балтийскому берегу. Сам снимок собрал множество хвалебных отзывов от поклонников.Напомним, роман между 32-летней актрисой Анной Чиповской и 30-летним Дмитрием Ендальцевым продолжается уже два года. Впрочем, ранее пара старалась не афишировать свои отношения, поэтому у них до сих пор практически нет ни одного совместного фото, по крайней мере из числа тех, которые были обнародованы в их социальных сетях.