Татьяна Буланова поделилась редким фото с сыном Никитой

Как признается сама Татьяна Буланова, отдых на Мальдивах оказал на нее настолько благотворное влияние, что она решила поделиться с публикой снимком из числа тех, которые делает довольно редко. Напомним, в эти дни Буланова в компании своей подруги, двух дочерей и сына Никиты проводит отпуск на Мальдивских островах. Примечательно, что с первых дней этого отпуска певица публиковала на своей страничке только селфи.Поклонники сразу же отреагировали на этот поступок любимой артистки. Многие, к примеру, отметили, что подросший Никита стал очень похож на свою знаменитую маму. Удивились и тому, как быстро растет наследник Булановой. Напомним, Никита является младшим ребенком известной певицы и был рожден в браке со знаменитым футболистом Владиславом Радимовым.