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Врач-диетолог сообщила о полезных свойствах дыни

Анна Ивашкевич, врач-диетолог, рассказала о полезных свойствах дыни. Она также сообщила о правильном употреблении этого плода.

Медик заявила, что часто этот продукт остается недооцененным и многие предпочитают вместо него арбуз, но такая узкая направленность не является верной. Дыня содержит калий, магний, кальций и всё необходимое для правильной работы человеческого организма, сообщает Ивашкевич.

Данная бахчевая культура является отличным мочегонным средством, поскольку в её составе содержится 90 процентов воды. В связи с этим дыня может стать прекрасной вариацией десерта. По словам Ивашкевич, употребление такого плода должно быть в меру. Кроме того, людям, которые хотят снизить собственный вес, отлично подойдет этот продукт, но переедание не приведет ни к чему хорошему.

Диетолог сообщила, что норма дыни в день составляет 300 грамм на человека, но её стоит есть раз в день и отдельно от остальных продуктов.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 14:44

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