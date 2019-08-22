Врач-диетолог сообщила о полезных свойствах дыни





Медик заявила, что часто этот продукт остается недооцененным и многие предпочитают вместо него арбуз, но такая узкая направленность не является верной. Дыня содержит калий, магний, кальций и всё необходимое для правильной работы человеческого организма, сообщает Ивашкевич.Данная бахчевая культура является отличным мочегонным средством, поскольку в её составе содержится 90 процентов воды. В связи с этим дыня может стать прекрасной вариацией десерта. По словам Ивашкевич, употребление такого плода должно быть в меру. Кроме того, людям, которые хотят снизить собственный вес, отлично подойдет этот продукт, но переедание не приведет ни к чему хорошему.Диетолог сообщила, что норма дыни в день составляет 300 грамм на человека, но её стоит есть раз в день и отдельно от остальных продуктов.