Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за генофонда

По словам Машковой, своего супруга она выбрала из-за очень хорошего генофонда. Ведь отец ее супруга Александр Солободянник-старший был выдающимся пианистом. Позднее же артистка узнала, что и ее жених является хорошим музыкантом, который выступал в лучших залах мира. В результате, подчеркивает Мария Машкова, она приняла решение подарить своим будущим детям эти эксклюзивные музыкальные гены.Свои размышления актриса сопроводила публикацией короткого видео, на котором показала, как ее дочь играет на пианино. Судя по всему, по мнению знаменитости, этот факт должен был стать очередным подтверждением ее теории о том, что генофонд действительно работает.