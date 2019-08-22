Любовь Толкалина назвала причину расставания с Егором Кончаловским

«У него был огромный опыт, он уже повидал мир и узнал много нового, а в один из моментов просто перестал всем этим интересоваться. Просто сел на даче и все», - посетовала Толкалина, подчеркнув, что о настоящей причине ее расставания с именитым режиссером никто и никогда не узнает.





По словам Любови Толкалиной, она действительно признает, что не может похвастать стабильностью. «Когда мы впервые познакомились, я была еще очень молодой, а он уже имел за плечами огромный опыт в кинематографе», - вспоминает актриса. По ее словам, Кончаловский в тот момент уже был знаком с такими звездами кино, как Сильвестр Сталлоне.