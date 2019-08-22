АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали пять явных преимуществ…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Вору в законе Осетрине Младшему прочат роль властителя криминального Донбасса

Вор в законе по имени Сергей Асатрян, известный в определенных кругах под прозвищем Осетрина Младший, а также его отец Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), в будущем могут заполучить полный контроль над всем криминалом Донбасса. Такие данные публикует «Прайм Крайм».

Как утверждает агентство, не так давно Асатрян-младший, который ранее был лишен воровского титула по результатам конфликта с неназванными оппонентами, сумел восстановить себя в нем. Произошло это в тюрьме Балашова Саратовской области. Помощь в этом непростом деле Асатряну якобы оказал еще один вор в законе Сухач (Олег Сухачев), с которым они подружились более 10 лет назад, также находясь за решеткой.

В то же время, как отмечает издание, тюрьма, в которой сегодня содержится Асатрян, является главной в Волго-Донском бассейне и на всем юге России. И если ему удастся сохранить свой нынешний статус, то в будущем он может получить контроль не только над тюрьмой в Балашове, а также над ростовским и саратовским криминалитетом, но и над Донбассом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марату Башарову исполнилось 45: Третий развод и те же проблемы с…
Врач-диетолог сообщила о полезных свойствах…
Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за…
Любовь Толкалина назвала причину расставания с Егором…
Вору в законе Осетрине Младшему прочат роль властителя криминального…
Меган Маркл впервые в истории королевской семьи наняла для наследника престола темнокожую…
Юлия Михалкова не любит, когда к ней прикасаются незнакомые…
Создана компьютерная симуляция уничтожения Млечного…
На улице Лондона установили автомат для продажи…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров довел до истерики беременную Александру Шеву из-за букета от тайного…
Отряд российских кораблей во главе с РК «Маршал Устинов» вошел в Средиземное…
Стала известна модель машины-«собаки» из фильма «Тупой и еще…
Сергей Соловьев накануне 75-летия заявил о намерении открыть театр в…
Употребление алкоголя чревато…
Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет…
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян на свадьбе Майи Донцовой и Леши Купина понял, что хочет жениться еще…
Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал стиль актера Игоря…
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной…
Ученые завершили исследование по поиску Лох-Несского…
Психологи назвали пять явных преимуществ…
Бывшая пассия Валерия Блюменкранца Любовь Дробкова «сдула»…
Ядерные ракеты «Буревестник» подключат к «Мертвой…
Сергей Соседов не против завести ребенка с помощью суррогатной…
Анфиса Чехова задумалась о конце…
Меган Фокс во время презентации фильма «Битва при Чансари» потеряла…
Лев Лещенко с супругой Ириной посетили премьеру киноленты…
Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и…
Данные любителей "фильмов для взрослы́х" оказались в открытом…
Ученые выяснили, сколько секса нужно для…
Обезьяна «украла» у Ольги Бузовой солнцезащитные очки от модного бренда «Jimmy…
Диана Гурцкая рассказала, как руками «смотрела» картины…
Киев готовит троих россиян для обмена с…
У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же…
Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов…
Denuvo займётся защитой приложений для…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной…
Специалисты рассказали о самом правильном приготовлении…
Специалисты назвали 5 причин для снижения скорости в дальних…
Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за…
Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720…
Просмотреть все новости