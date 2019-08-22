Вору в законе Осетрине Младшему прочат роль властителя криминального Донбасса





Как утверждает агентство, не так давно Асатрян-младший, который ранее был лишен воровского титула по результатам конфликта с неназванными оппонентами, сумел восстановить себя в нем. Произошло это в тюрьме Балашова Саратовской области. Помощь в этом непростом деле Асатряну якобы оказал еще один вор в законе Сухач (Олег Сухачев), с которым они подружились более 10 лет назад, также находясь за решеткой.В то же время, как отмечает издание, тюрьма, в которой сегодня содержится Асатрян, является главной в Волго-Донском бассейне и на всем юге России. И если ему удастся сохранить свой нынешний статус, то в будущем он может получить контроль не только над тюрьмой в Балашове, а также над ростовским и саратовским криминалитетом, но и над Донбассом.