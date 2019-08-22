Меган Маркл впервые в истории королевской семьи наняла для наследника престола темнокожую няню





По данным британских СМИ, тяжелый характер Меган Маркл ранее вынудил членов королевского семейства отказаться от услуг целого ряда проверенных временем работников. К примеру, герцогиня осталась недовольна профессионализмом придворных нянек. Но теперь, судя по всему, ей удалось отыскать работницу, которой она сможет полностью доверить уход за своим ребенком.Стоит напомнить, что ранее супруга принца Гарри отказалась от услуг бригады придворных акушеров, помогавших при рождении детей другим высокопоставленным дамам из семьи монархов, выбрав своих медиков. Нечто похожее попыталась привнести она и в весьма размеренный быт семьи в вопросе с выбором няни. Теперь за наследником престола Соединенного Королевства, впервые в истории страны, будет ухаживать темнокожая няня. Впрочем, сама Маркл чрезвычайно довольно своим выбором.