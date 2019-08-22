Юлия Михалкова не любит, когда к ней прикасаются незнакомые люди
Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова активно поддерживает беседы с поклонниками в соцсетях. Как правило знаменитость рассказывает об уходе за собой и занятиях в спортзале. Однако на этот раз артистка выставила публикацию с подписью "Откровенный разговор" на важную для неё тему личного пространства.
Не так давно участница проекта "Уральские пельмени" Юлия Михалкова поговорила со своими фанатами в личном микроблоге Instagram о животрепещущей проблеме. Знаменитость затронула тему личного пространства каждого, добавив, что с настороженностью относится к касаниям незнакомых ей людей. Актриса подчеркнула особенно те случаи, когда человек без разбора "дружески" любит всех похлопывать по плечу. Михалкова привела в пример знакомую всем ситуацию перемещения в лифте с несколькими людьми. В этом случае каждый чувствует себя очень неловко.
Фолловеры Юлии Михалковой согласились с мнением кумира и высказали собственные рассуждения на этот счет. Публикация за сутки собрала почти 200 комментариев и 8,5 тысяч лайков.
Не так давно участница проекта "Уральские пельмени" Юлия Михалкова поговорила со своими фанатами в личном микроблоге Instagram о животрепещущей проблеме. Знаменитость затронула тему личного пространства каждого, добавив, что с настороженностью относится к касаниям незнакомых ей людей. Актриса подчеркнула особенно те случаи, когда человек без разбора "дружески" любит всех похлопывать по плечу. Михалкова привела в пример знакомую всем ситуацию перемещения в лифте с несколькими людьми. В этом случае каждый чувствует себя очень неловко.
Фолловеры Юлии Михалковой согласились с мнением кумира и высказали собственные рассуждения на этот счет. Публикация за сутки собрала почти 200 комментариев и 8,5 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 14:00