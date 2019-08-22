Создана компьютерная симуляция уничтожения Млечного Пути





На данный момент галактики Млечный Путь и Андромеда медленно приближаются друг к другу, а процесс их слияния может состояться уже через 3 миллиарда лет. Через это время Солнце еще не станет Красным гигантом и той звездой, которая, вероятно, столкнется с другими небесными объектами. В результате слияния появятся не только новые планеты и звезды, но и большое облако из космического газа и пыли. Некоторые объекты будут вытолкнуты гравитацией, а вот другие в связи с воздействием массивных звёзд и планет войдут в состав одного скопления.Сейчас вышеназванные галактики приближаются друг к другу на 115 километров ежесекундно, однако расстояние между Андромедой и Млечным Путем огромное – свыше 2,4 миллионов световых лет. Начало процесса слияния стоит ожидать примерно через 1,7-1,8 миллиарда лет, считают ученые.