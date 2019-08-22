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На улице Лондона установили автомат для продажи автомобилей

На одной из центральных улиц Лондона установили автомат для продажи автомобилей. Внутри специального устройства стоит черный Renault Zoe в одном экземпляре.

Инженеры компании Auto Trader в количестве 6 человек три месяца разрабатывали проект. Его оснастили блоком для автомобиля с просвещающимися стенами, автоматическими дверьми и терминалом для бесконтактной оплаты.

На марку автомобиля Renault Zoe выбор остановили осознанно, ведь это самая популярная модель электромобиля в Великобритании. Согласно статистике Auto Trader информацию об этой машине искали более 463 тыс.раз.

Также стоимость автомобиля вписался в ценовой лимит автомата – 21 тыс. фунтов стерлингов. Авторы концепции считают, что покупка автомобиля интересный опыт, но люди всегда боятся переплатить, поэтому они решили предложить новый автомобиль по прозрачной цене. Такой опыт позволить узнать, как жители Великобритании интересуются электрокарами и быстрыми покупками машин.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:46

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