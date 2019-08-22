Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров довел до истерики беременную Александру Шеву из-за букета от тайного поклонника

«С Витей у нас то буря, то затишье, больше никак. А ведь мы будущие родители…» - подметила экс-участница «Дома-2».

«Он даже не выслушал меня», - добавила экс-участница «Дома-2».





Выяснилось, что даже новость о том, что совсем скоро Виктор Шароваров и Александра Шева станут родителями, мало как повлияла на саму парочку и на их скандалы. Практически каждый день влюбленные выясняют отношения. Правда, мирятся звезды «Дома-2» довольно быстро.Несколько часов назад в Сети появилось свежее интервью с Шевой, в котором она рассказала о своей недавней истерике. Оказывается, что довел девушку до такого состояния Шароваров, которому не понравился букет цветов от тайного воздыхателя Саши.По словам Шевы, Шароварову не понравилось не только то, что она приняла букет от тайного поклонника, но и тот факт, что цветы тут же появились в Instagram. Более того, Саша рассказала, что в свое время Виктор не единожды ей говорил о том, что она может принимать подарки от воздыхателей.Больше всего Шеву расстраивает то, что Шароваров из-за букета от поклонника не поддержал ее, когда ее дочери стало настолько плохо, что им пришлось вызывать скорую помощь, сообщает Dom2Life.