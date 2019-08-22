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Стала известна модель машины-«собаки» из фильма «Тупой и еще тупее»

Одним из символов нашумевшей в свое время кинокомедии «Тупой и еще тупее» с Джеффом Дэниэлсом и Джимом Керри в главных ролях можно назвать автомобиль в виде мохнатой собаки. При этом, мало кто знает, какая реальная модель скрывается под этим забавным творением американских кинематографистов.
Стала известна модель машины-«собаки» из фильма «Тупой и еще тупее»

Как выяснилось, в основе созданного специально для фильма ушастого, хвостатого и пушистого забавного фургона в виде собаки была положена модель Ford Econoline 1984 года. В целом же эти фургоны выпускались в США с 1960 года и получили огромную популярность среди местных автомобилистов. Всего за время существования модели было выпущено свыше 6 миллионов экземпляров Ford Econoline, а их производство было свернуто только в 1991 году.

В разных модификациях эти фургоны могли иметь длину в 470-570 сантиметров и высоту от 200 до 215,3 сантиметров. Отличительной особенностью микроавтобусов считалось наличие трех дверей, которые не менялись даже при появлении новых модификаций модели. Кроме того, под крышкой капота минивэна устанавливались бензиновые двигатели с рабочим объемом от 3,7 до 7,9 литров. Существовала также и дизельная версия модели, однако Ford Econoline с 6,9-литровым дизельным агрегатом не получил большой популярности.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30

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