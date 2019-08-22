Бывшая пассия Валерия Блюменкранца Любовь Дробкова «сдула» губы
Бывшая избранница Валерия Блюменкранца и героиня скандально известного телепроекта «Дом-2» Любовь Дробкова «сдула» губы. Как признается длинноволосая красавица, теперь она чувствует себя неуверенно.
Любовь Дробкова никогда не скрывала от телезрителей «Дома-2», что несколько лет назад она выглядела совсем по-другому. До прихода в Периметр девушка полностью «переделала» себя: сделала несколько пластических операций, избавилась от комков Биша, а также увеличила губы. Вот только последнее бывшей пассии Валерия Блюменкранца пришлось недавно уменьшить.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Дробковой, в котором она объяснила, почему решила «сдуть» губы. По словам Любы, гель, которые ей ввели в губы, рассасывался неравномерно, поэтом его пришлось полностью удалить.
Сейчас Дробковой очень сложно принять себя, ведь большие губы она по-прежнему считает своей «фишкой». Впрочем, в таком виде Люба будет ходить недолго. В ближайшее время девушка намерена опять обратиться к косметологу, чтобы увеличить губы и сделать их еще красивее и аккуратнее, сообщает Dom2Life.
Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» сразу же обратили внимание на изменения во внешнем виде Дробковой. Один за другим они начали буквально «забрасывать» Любовь нелицеприятными комментариями, что еще больше расстроило звезду «Дома-2».
Любовь Дробкова никогда не скрывала от телезрителей «Дома-2», что несколько лет назад она выглядела совсем по-другому. До прихода в Периметр девушка полностью «переделала» себя: сделала несколько пластических операций, избавилась от комков Биша, а также увеличила губы. Вот только последнее бывшей пассии Валерия Блюменкранца пришлось недавно уменьшить.
Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Дробковой, в котором она объяснила, почему решила «сдуть» губы. По словам Любы, гель, которые ей ввели в губы, рассасывался неравномерно, поэтом его пришлось полностью удалить.
«Я уже несколько дней в подавленном состоянии», - подчеркнула участница «Дома-2».
Сейчас Дробковой очень сложно принять себя, ведь большие губы она по-прежнему считает своей «фишкой». Впрочем, в таком виде Люба будет ходить недолго. В ближайшее время девушка намерена опять обратиться к косметологу, чтобы увеличить губы и сделать их еще красивее и аккуратнее, сообщает Dom2Life.
Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» сразу же обратили внимание на изменения во внешнем виде Дробковой. Один за другим они начали буквально «забрасывать» Любовь нелицеприятными комментариями, что еще больше расстроило звезду «Дома-2».