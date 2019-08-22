Бывшая пассия Валерия Блюменкранца Любовь Дробкова «сдула» губы

«Я уже несколько дней в подавленном состоянии», - подчеркнула участница «Дома-2».





Любовь Дробкова никогда не скрывала от телезрителей «Дома-2», что несколько лет назад она выглядела совсем по-другому. До прихода в Периметр девушка полностью «переделала» себя: сделала несколько пластических операций, избавилась от комков Биша, а также увеличила губы. Вот только последнее бывшей пассии Валерия Блюменкранца пришлось недавно уменьшить.Считанные часы назад в Сети появилось свежее интервью с Дробковой, в котором она объяснила, почему решила «сдуть» губы. По словам Любы, гель, которые ей ввели в губы, рассасывался неравномерно, поэтом его пришлось полностью удалить.Сейчас Дробковой очень сложно принять себя, ведь большие губы она по-прежнему считает своей «фишкой». Впрочем, в таком виде Люба будет ходить недолго. В ближайшее время девушка намерена опять обратиться к косметологу, чтобы увеличить губы и сделать их еще красивее и аккуратнее, сообщает Dom2Life.Нужно сказать, что поклонники «Дома-2» сразу же обратили внимание на изменения во внешнем виде Дробковой. Один за другим они начали буквально «забрасывать» Любовь нелицеприятными комментариями, что еще больше расстроило звезду «Дома-2».