Сергей Соловьев накануне 75-летия заявил о намерении открыть театр в Москве





В интервью ТАСС Сергей Соловьев рассказал, что к 2020 году планируется открытие театра на основе его режиссерских и актерских курсов в Институте современного искусства и во ВГИКе в Москве. Артист также обратил внимание, что на сегодняшний день осуществляются поиски помещения в столице.Сергей Соловьев также обратил внимание на количество спектаклей, поставленных им и его учениками. Всего было представлены шесть пьес, и артист заявил, что это "невозможная цифра", хотя рабочий процесс приносил ему "удовольствие и радость". Однако, по словам кинорежиссера, репертуар для театра пока формируется, так как у молодых артистов в разработке находится немало проектных работ.Сергей Соловьев рассказал о планах в кинематографии, а конкретнее о кинокартинах "Метафизика любви" и "Елизавета и Клодиль". Артист заявил о том, что "просто обязан" продолжить съемки, которые начались очень давно и так не закончились.