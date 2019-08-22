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Анфиса Чехова задумалась о конце света

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова любит делиться с подписчиками в социальной сети Instagram мыслями о важном. В этот раз знаменитость опубликовала задумчивое фото и взялась поразмышлять о конце света.
Анфиса Чехова задумалась о конце света

На опубликованном Анфисой Чеховой снимке она позирует на фоне усеянного растениями сада, закинув ноги на стол. При этом артистка решила пофилософствовать на тему о том, чтобы она делала за неделю до конца света. При этом телеведущая предложила своим поклонникам ответить на вопрос, чтобы они делали в оставшуюся неделю, если бы точно знали, что конец света наступит 1 сентября.

Предложила Чехова и свой вариант ответа на этот вопрос. По ее словам, она бы потратила отведенное время на то, чтобы признаться в любви всем, кого любит. «Но, как всегда, меньше всего любви мы даем самым близким для нас людям», - сетует артистка. А в оставшиеся дни, подчеркивает знаменитость, она взяла бы всю свою семью и улетела бы в один из живописных уголков планеты.

«Взяла бы билеты в первый класс на Бора-Бора или на Фиджи. Сняла бы самый роскошный отель с видом на океан и все это время провела бы в кругу самых близких так, словно и не будет никакого конца света», - признается Чехова.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:12

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