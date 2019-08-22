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Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет фильмом

Экс-супруга Джорджа Ромеро Крис Ромеро выступит в качестве режиссера в работе над экранизацией очередного романа Стивена Кинга. В этот раз фильмом станет история признанного мастера под названием «Девочка, которая любила Тома Гордона».
Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет фильмом

Отмечается, что Крис Ромеро на данный момент уже занята поисками сценариста для новой картины. Кроме того, в производстве экранизации примет участие и компания ее бывшего супруга Sanibel Films. «Я очень рад тому, что моя книга будет экранизирована и что компания Джорджа примет в этом непосредственное участие. Крис Ромеро очень долго трудилась, чтобы этот проект стал удачным», - признается писатель.

Сюжет этого романа Стивена Кинга повествует о молодой Трише МакФарланд, которой «посчастливилось» потеряться в лесу. Здесь девушке повсюду мерещится образ ее любимого бейсболиста Тома Гордона. Кроме того, сама она думает, что за ней охотится какое-то сверхъестественное и жуткое чудовище, которое называют Богом потерянных.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:07

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