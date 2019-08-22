Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет фильмом





Отмечается, что Крис Ромеро на данный момент уже занята поисками сценариста для новой картины. Кроме того, в производстве экранизации примет участие и компания ее бывшего супруга Sanibel Films. «Я очень рад тому, что моя книга будет экранизирована и что компания Джорджа примет в этом непосредственное участие. Крис Ромеро очень долго трудилась, чтобы этот проект стал удачным», - признается писатель.Сюжет этого романа Стивена Кинга повествует о молодой Трише МакФарланд, которой «посчастливилось» потеряться в лесу. Здесь девушке повсюду мерещится образ ее любимого бейсболиста Тома Гордона. Кроме того, сама она думает, что за ней охотится какое-то сверхъестественное и жуткое чудовище, которое называют Богом потерянных.