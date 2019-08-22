Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал стиль актера Игоря Петренко





Как считает Васильев, больше всего требует критики образ Игоря Петренко в черном смокинге с бабочкой красного цвета. По утверждению эксперта, такие наряды носят официанты на банкетах, поскольку это отличает их от гостей. Также Васильев выразил недовольство в связи с привязанностью актера к сочетанию пиджаков и джинсов. По его мнению, такой наряд годится только для дома. В целом же, отмечает стилист, артисту не хватает внешнего лоска и мелких, но важных деталей в образах.Что же касается супруги Петренко Кристины Бродской, то в ее случае эксперт видит перебор со скромностью. «Складывается такое ощущение, словно муж-ревнивец не разрешает ей носить более откровенные наряды», - подчеркивает Александр Васильев. Впрочем, добавляет он, супруга актера слишком хороша, а потому не исключено, что прятать ее прелести под нарядами может оказаться вполне удачным решением.