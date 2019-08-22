Ученые завершили исследование по поиску Лох-Несского чудовища





В рамках этого исследования новозеландские специалисты провели идентификацию огромного числа даже самых крохотных генетических следов, которые удалось найти в водах озера. ДНК всех этих образцов впоследствии была извлечена и соответствующим образом секвенирована. В итоге ученым пришлось проанализировать порядка полумиллиарда последовательностей.Как объясняют сами ученые, животные способны оставлять следы своего ДНК через перья, мех, кожу, продукты жизнедеятельности, чешую и другими способами. И в каждом случае существует вероятность их идентификации. Результаты своего исследования специалисты хотели опубликовать раньше, однако впоследствии обнародование отчета отложили до 5 сентября, поскольку на данный момент о проведенной работе снимается документальный фильм.