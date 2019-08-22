Ядерные ракеты «Буревестник» подключат к «Мертвой руке»





По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, возможность использования комплекса «Периметр» в данных целях крайне высока. Ракеты «Буревестник» могут заразить окружающую местность остатками своих энергоустановок. Кроме того, поскольку речь идёт о неограниченной дальности применения, то оружие может очень долго находиться в ожидаемой зоне приказа относительно перенацеливания.«Буревестник» обладает стартовыми двигателями, работающими на твёрдом топливе. Стоит отметить, что американские эксперты не так давно предложили начать работы по созданию своего аналога «Мертвой руки».