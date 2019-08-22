Ядерные ракеты «Буревестник» подключат к «Мертвой руке»
Ядерную ракету «Буревестник» смогут подключить к комплексу «Периметр» (на Западе его называют «Мертвая рука»), что обеспечит автоуправление ответным ударом массового поражения. Функции системы позволят отдать команду любому низколетящему малозаметному крылатому боезаряду.
По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, возможность использования комплекса «Периметр» в данных целях крайне высока. Ракеты «Буревестник» могут заразить окружающую местность остатками своих энергоустановок. Кроме того, поскольку речь идёт о неограниченной дальности применения, то оружие может очень долго находиться в ожидаемой зоне приказа относительно перенацеливания.
«Буревестник» обладает стартовыми двигателями, работающими на твёрдом топливе. Стоит отметить, что американские эксперты не так давно предложили начать работы по созданию своего аналога «Мертвой руки».
По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, возможность использования комплекса «Периметр» в данных целях крайне высока. Ракеты «Буревестник» могут заразить окружающую местность остатками своих энергоустановок. Кроме того, поскольку речь идёт о неограниченной дальности применения, то оружие может очень долго находиться в ожидаемой зоне приказа относительно перенацеливания.
«Буревестник» обладает стартовыми двигателями, работающими на твёрдом топливе. Стоит отметить, что американские эксперты не так давно предложили начать работы по созданию своего аналога «Мертвой руки».
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:23