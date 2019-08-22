Сергей Соседов не против завести ребенка с помощью суррогатной матери





По словам самого Соседова, он уверен, что Любовь Успенская, в случае успешного завершения ее затеи, сможет стать прекрасной матерью, поскольку в ней еще очень много нерастраченной материнской любви, передает «Собеседник». «Почему бы и нет. Ведь дети никогда не становились помехой к чему-либо», - убежден критик.Кроме того, как признается Сергей Соседов, глядя на отечественный звезд, он и сам начал задумываться над тем, чтобы стать отцом таким же способом. Знаменитость прекрасно понимает, что подарить ребенка ему сможет лишь суррогатная мать. «Я думал об этом. Мне ведь тоже хочется детей. Но пока решил этот вопрос отложить, поскольку у меня сейчас много иных забот», - подчеркнул критик.