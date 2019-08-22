Меган Фокс во время презентации фильма «Битва при Чансари» потеряла корсет





В рамках пресс-конференции в честь выхода фильма «Битва при Чансари» Меган Фокс появилась в топе-корсете от известного дизайнера с довольно глубоким декольте. Образ был дополнен черными укороченными брюками. Вся эта идиллическая картина продержалась недолго. Стоило актрисе немного наклониться, как корсет предательски слетел с ее бюста, заставив красавицу прикрывать свое тело руками.Впрочем, беспорядок в одежде Меган Фокс устранила довольно быстро и сумела оперативно вернуться к беседе о своей новой роли. Поклонники же актрисы отметили, что этот инцидент поможет успокоиться ее критикам, утверждавшим ранее что у актрисы в прямом смысле «сдулся бюст».