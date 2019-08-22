АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали пять явных преимуществ…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Меган Фокс во время презентации фильма «Битва при Чансари» потеряла корсет

Актриса Меган Фокс по праву считается секс-символом мирового кинематографа. Воспитывая троих детей, голливудская звезда умудряется всегда выглядеть сногсшибательно. Да и ее смелые образы только подчеркивают прекрасную внешность. Впрочем, один из нарядов накануне подвел знаменитость. Во время презентации фильма с актрисы слетел корсет.
Меган Фокс во время презентации фильма «Битва при Чансари» потеряла корсет

В рамках пресс-конференции в честь выхода фильма «Битва при Чансари» Меган Фокс появилась в топе-корсете от известного дизайнера с довольно глубоким декольте. Образ был дополнен черными укороченными брюками. Вся эта идиллическая картина продержалась недолго. Стоило актрисе немного наклониться, как корсет предательски слетел с ее бюста, заставив красавицу прикрывать свое тело руками.

Впрочем, беспорядок в одежде Меган Фокс устранила довольно быстро и сумела оперативно вернуться к беседе о своей новой роли. Поклонники же актрисы отметили, что этот инцидент поможет успокоиться ее критикам, утверждавшим ранее что у актрисы в прямом смысле «сдулся бюст».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Употребление алкоголя чревато…
Роман Стивена Кинга «Девочка, которая любила Тома Гордона» станет…
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян на свадьбе Майи Донцовой и Леши Купина понял, что хочет жениться еще…
Модный эксперт Александр Васильев раскритиковал стиль актера Игоря…
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной…
Ученые завершили исследование по поиску Лох-Несского…
Психологи назвали пять явных преимуществ…
Бывшая пассия Валерия Блюменкранца Любовь Дробкова «сдула»…
Ядерные ракеты «Буревестник» подключат к «Мертвой…
Сергей Соседов не против завести ребенка с помощью суррогатной…
Анфиса Чехова задумалась о конце…
Меган Фокс во время презентации фильма «Битва при Чансари» потеряла…
Лев Лещенко с супругой Ириной посетили премьеру киноленты…
Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и…
Данные любителей "фильмов для взрослы́х" оказались в открытом…
Ученые выяснили, сколько секса нужно для…
Обезьяна «украла» у Ольги Бузовой солнцезащитные очки от модного бренда «Jimmy…
Диана Гурцкая рассказала, как руками «смотрела» картины…
Киев готовит троих россиян для обмена с…
У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же…
Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов…
Denuvo займётся защитой приложений для…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной…
Специалисты рассказали о самом правильном приготовлении…
Специалисты назвали 5 причин для снижения скорости в дальних…
Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за…
Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720…
Alex Simons о конфликте Фадеева и Наргиз: "Все дело в…
ДНР обвиняет украинских военных в распространении чумы в…
Nokia готова выпустить недорогой…
В новом iPhone 11 все-таки появится разъем USB…
Игорь Крутой о конфликте с Лаймой Вайкуле: «Бог ей…
Мария Захарова пообещала "по-братски" консультировать Зеленского после его слов о…
«Три дня тьмы» получили абсолютное научное…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в…
Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от…
Ученые: Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся…
Алика Смехова больше не любит черный цвет в…
Новые моноблоки Dell Inspiron оснастят выдвижной…
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном…
Просмотреть все новости