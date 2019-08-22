Лев Лещенко с супругой Ириной посетили премьеру киноленты "Эбигейл"

Лев и Ирина Лещенко вышли в свет, чтобы вместе посмотреть фильм-фэнтези "Эбигейл" режиссера Александра Богуславского. До начала показа, который проходил в киноцентр "Октябрь" в Москве, супружеская пара мило позировала фотокорреспондентам, чем доставили немалое удовольствие публике.Напомним, что Ирина Лещенко стала второй супругой метра российской эстрады. Они познакомились в южном городе Сочи в 1976 году и, по их словам, это была любовь с первого взгляда. С того времени муж и жена не разлучаются.