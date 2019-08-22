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Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и ЗОЖ

Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и ЗОЖ. По словам шоумена, без физической нагрузки в тренажерном зале он быстро впадает в апатию.
Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и ЗОЖ

Многодетный отец Оскар Кучера уже 13 лет является ярым поклонником здорового образа жизни, который для артиста неразрывно связан с «железяками». Знаменитость любит поднимать штангу, заниматься на турнике и брусьях, а также работать над рельефом мышц с помощью разнообразных тренажеров.

В новом посте своего Instagram-аккаунта шоумен поделился с поклонниками предположением, что зависим от «железяк». Актер признался, что в его жизни бывают моменты, когда ничего не хочется делать, и звезда позволяет себе не заботиться о правильности рациона питания, а также не посещает тренажерный зал. Однако спустя 2-3 недели подобной пассивности Кучера начинает чувствовать апатию и болеть. По словам артиста, в таких случаях у него появляется насморк, боль в горле и ощущение слабости.

Но стоит шоумену вернуться к занятиям в спортзале, как все болезни сходят на нет, а спустя неделю он чувствует себя просто прекрасно. Сам Оскар Кучера считает такую реакцию организма своего рода зависимостью от физических нагрузок, но не понимает, действительно ли он «подсел» или проблема исключительно «в голове».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:52

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