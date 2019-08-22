Данные любителей "фильмов для взрослы́х" оказались в открытом доступе





Экспертам vpnMentor удалось воспользоваться уязвимостью и достать из базы чуть больше миллиона данных пользователей, включая никнеймы, фотографии и даже анонимные посты. При этом стали доступны история поиска и геолокация. Обладая такими данными, без труда можно установить личность пользователя и шантажировать его, причем не только рядового пользователя, так как некоторые аккаунты принадлежат государственным учреждениям Италии, Малайзии, Бразилии и Австралии.На сегодняшний день сайт уже устранил уязвимость. Как сообщается, содержимое данного ресурса преимущественно загружают сами пользователи.