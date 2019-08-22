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Диана Гурцкая рассказала, как руками «смотрела» картины Матисса

Диана Гурцкая рассказала, как смогла руками «смотреть» картины Матисса. Вокалистка посетила Пушкинский музей, где разместили экспозицию для незрячих.

«Доступный музей» – программа, которая работает в Пушкинском музее и позволяет незрячим людям прикоснуться к искусству. Диана Гурцкая и другие посетители смогли ознакомиться с собранием картин Сергея Щукина.

Артистка с помощью рук «посмотрела» тактильную экспозицию по мотивам работ Пикассо, Матисса, Клода Моне и иных авторов. Она назвала творение импрессионистов настоящим искусством. Знаменитость отметила чудесную возможность ощутить и прочувствовать все произведения. Диане Гурцкой нравится прекрасный мир искусства, которым можно любоваться не только глазами.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:30

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