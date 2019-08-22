Диана Гурцкая рассказала, как руками «смотрела» картины Матисса





«Доступный музей» – программа, которая работает в Пушкинском музее и позволяет незрячим людям прикоснуться к искусству. Диана Гурцкая и другие посетители смогли ознакомиться с собранием картин Сергея Щукина.Артистка с помощью рук «посмотрела» тактильную экспозицию по мотивам работ Пикассо, Матисса, Клода Моне и иных авторов. Она назвала творение импрессионистов настоящим искусством. Знаменитость отметила чудесную возможность ощутить и прочувствовать все произведения. Диане Гурцкой нравится прекрасный мир искусства, которым можно любоваться не только глазами.