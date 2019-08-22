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Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за 50

Станислав Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за 50. Актер поделился мудрыми изречениями из Талмуда и афоризмами раввинов.
Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за 50

68-летний артист и блогер Станислав Садальский пишет не только о своих коллегах по сцене и скандальных событиях из светской жизни, но и делится с фанатами советами, как стать счастливее и наслаждаться своим возрастом. Так в одной из последних публикаций актер решил рассказать пользователям социальной сети Instagram о заповедях для тех, кто уже перешагнул 50-летний рубеж.

Садальский создал видео, в котором процитировал 10 фраз-поучений из Талмуда, среди которых рекомендации быть более открытыми с людьми и наслаждаться общением с ними, не копить деньги, а тратить их на путешествия и удовольствия, а также жить сегодняшним днем. Кроме того, в ролике есть заповеди, гласящие о необходимости принимать болезни безропотно, не тратить все силы на воспитание внуков, любить близких, не ставить материальные ценности во главу угла, научиться прощать и не боятся смерти. В комментарии к своему посту актер написал несколько цитат известных раввинов о важности исполнения заповедей, призывая читающих микроблог начать воплощать советы из Талмуда в жизнь, чтобы сделать ее более полной и счастливой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:02

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