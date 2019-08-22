Denuvo займётся защитой приложений для смартфонов





Система защиты будет противостоять пиратам и защищать приложения от взлома исходного кода. При этом, как утверждается, окажет минимальное влияние на производительность. Очень часто из-за этого Denuvo подвергались критике, так как большинство игр без нее работают гораздо лучше, ведь они не требуют внушительных ресурсов. В компании обещают, что ситуация с мобильным рынком не повторится, ведь в этом случае повышение требований может сыграть на заряде аккумулятора.Рейнхард Блаукович заявил, что разработчики обязаны заботиться о защите игр с первого их дня, так как это может вылиться в потерю репутации и повлиять на доходы. Denuvo в Mobile Game Protection предлагает такие функции, как проверка целостности APK, антиперехват, виртуализация и обнаружение рут-доступа.