АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Защитить от ожирения и диабета способен бурый…
EUR 73.50 USD 66.26
Курс валют на 22.08.2019

Denuvo займётся защитой приложений для смартфонов

Известная компания Denuvo, ранее занимавшаяся разработкой защиты от взлома игр для платформы PC, выйдет на рынок приложений для смартфонов. Новый проект будет называться Mobile Game Protection Denuvo.
Denuvo займётся защитой приложений для смартфонов

Система защиты будет противостоять пиратам и защищать приложения от взлома исходного кода. При этом, как утверждается, окажет минимальное влияние на производительность. Очень часто из-за этого Denuvo подвергались критике, так как большинство игр без нее работают гораздо лучше, ведь они не требуют внушительных ресурсов. В компании обещают, что ситуация с мобильным рынком не повторится, ведь в этом случае повышение требований может сыграть на заряде аккумулятора.

Рейнхард Блаукович заявил, что разработчики обязаны заботиться о защите игр с первого их дня, так как это может вылиться в потерю репутации и повлиять на доходы. Denuvo в Mobile Game Protection предлагает такие функции, как проверка целостности APK, антиперехват, виртуализация и обнаружение рут-доступа.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оскар Кучера признался в зависимости от «железяк» и…
Данные любителей "фильмов для взрослы́х" оказались в открытом…
Ученые выяснили, сколько секса нужно для…
Обезьяна «украла» у Ольги Бузовой солнцезащитные очки от модного бренда «Jimmy…
Диана Гурцкая рассказала, как руками «смотрела» картины…
Киев готовит троих россиян для обмена с…
У Никаса Сафронова потребовали 70 тысяч евро за его же…
Россияне задолжали за ипотеку уже свыше 7 триллионов…
Denuvo займётся защитой приложений для…
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что любит ощущать себя сильной…
Специалисты рассказали о самом правильном приготовлении…
Специалисты назвали 5 причин для снижения скорости в дальних…
Садальский процитировал 10 заповедей для тех, кому за…
Лолита не будет выплачивать ТСЖ долг в 720…
Alex Simons о конфликте Фадеева и Наргиз: "Все дело в…
ДНР обвиняет украинских военных в распространении чумы в…
Nokia готова выпустить недорогой…
В новом iPhone 11 все-таки появится разъем USB…
Игорь Крутой о конфликте с Лаймой Вайкуле: «Бог ей…
Мария Захарова пообещала "по-братски" консультировать Зеленского после его слов о…
«Три дня тьмы» получили абсолютное научное…
Звезда «Дома-2» Влад Кадони о голливудской актрисе Рене Зеллвегер: «Видимо, все деньги потратила на уколы в…
Уфолог обнаружил гигантское НЛО недалеко от…
Ученые: Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся…
Алика Смехова больше не любит черный цвет в…
Новые моноблоки Dell Inspiron оснастят выдвижной…
Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном…
Уфолог нашел на Марсе «египетский…
Названы российские города с мечтающими о переезде…
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного…
В Пентагоне рассказали о целях новой ракеты, запрещенной договором…
Ольга Казаченко получила новую грудь по…
Волочкова в прозрачном наряде и фате презентовала книгу «Плата за…
Xiaomi закрывает линейку безрамочных смартфонов Mi…
56-летний Квентин Тарантино готовится впервые стать…
Участница «Дома-2» Настя Иванова созналась, что над ней дважды…
Иран показал собственную версию российской системы…
Желтые ногти могут свидетельствовать о многих…
СМИ: российские Су-35 обеспечили Китаю явное преимущество в Тайваньском…
Жительница Ростовской области 7 лет получала пособия на мертвого…
Просмотреть все новости