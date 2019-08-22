Denuvo займётся защитой приложений для смартфонов
Известная компания Denuvo, ранее занимавшаяся разработкой защиты от взлома игр для платформы PC, выйдет на рынок приложений для смартфонов. Новый проект будет называться Mobile Game Protection Denuvo.
Система защиты будет противостоять пиратам и защищать приложения от взлома исходного кода. При этом, как утверждается, окажет минимальное влияние на производительность. Очень часто из-за этого Denuvo подвергались критике, так как большинство игр без нее работают гораздо лучше, ведь они не требуют внушительных ресурсов. В компании обещают, что ситуация с мобильным рынком не повторится, ведь в этом случае повышение требований может сыграть на заряде аккумулятора.
Рейнхард Блаукович заявил, что разработчики обязаны заботиться о защите игр с первого их дня, так как это может вылиться в потерю репутации и повлиять на доходы. Denuvo в Mobile Game Protection предлагает такие функции, как проверка целостности APK, антиперехват, виртуализация и обнаружение рут-доступа.
Система защиты будет противостоять пиратам и защищать приложения от взлома исходного кода. При этом, как утверждается, окажет минимальное влияние на производительность. Очень часто из-за этого Denuvo подвергались критике, так как большинство игр без нее работают гораздо лучше, ведь они не требуют внушительных ресурсов. В компании обещают, что ситуация с мобильным рынком не повторится, ведь в этом случае повышение требований может сыграть на заряде аккумулятора.
Рейнхард Блаукович заявил, что разработчики обязаны заботиться о защите игр с первого их дня, так как это может вылиться в потерю репутации и повлиять на доходы. Denuvo в Mobile Game Protection предлагает такие функции, как проверка целостности APK, антиперехват, виртуализация и обнаружение рут-доступа.
Технологии
Добавил: Булавин Владислав Сегодня, 11:15