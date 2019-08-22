Специалисты назвали 5 причин для снижения скорости в дальних поездках





Часто водители стараются увеличить скорость, чтобы быстро добраться до нужного пункта назначения, но от такой привычки лучше отказаться в целях безопасности не только водителя, а и пассажиров. Так можно избежать аварийных ситуаций, морального и материального ущерба.Ощущение усталости очень снижает концентрацию внимания. Если ехать таким способом долго, то может случиться авария. Также стоит помнить и о штрафах, ведь практически все дороги сейчас оснащаются видеокамерами, которые фиксируют превышение скорости и дорожные происшествия.Нагрузка на автомобиль тоже возрастает, если ехать быстро. Это затронет все системы, включая трансмиссию и двигатель, увеличивается потребление топлива, возникает перегрев силовой установки, а камни, летящие из-под колес, могут нанести урон автомобилю.