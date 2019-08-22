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Специалисты рассказали о самом правильном приготовлении кофе

Кофе стал достаточно популярным в мире, однако не все знают, как приготовить его самым правильным способом. Специалисты перечислили особенности заваривания бодрящего напитка.

Кофе содержит в себе весьма полезные свойства для организма человека. Такой вывод был сделан по результатам последних исследований. Однако отличным дополнением для этого продукта станет сахар, так как именно в сочетании с глюкозой он обеспечивает максимальный эффект. Кофе способен повысить функционирование мозга, положительно повлиять на работу сердца и сосудов и очистить организм. Хотя злоупотребление этим напитком также нежелательно, так как могут возникнуть негативные последствия. При избыточном содержании кофеина в крови человека увеличиваются нагрузки на сердечную мышцу, возникают скачки артериального давления и проблемы с почками.

Важным также является правильное приготовление напитка. Как показывают последние данные, на сегодняшний день достаточно популярным стал вид кофе "колд брю", для которого молотые зерна долгий период времени настаивают в холодной воде. Но никаких полезных свойств такой напиток не имеет. Привычный метод варки станет лучшим для приготовления бодрящего напитка. При помощи классического способа можно получить наибольшее удовольствие от чашки кофе. Для молотых зерен достаточно 5-10 минут в кипятке, чтобы отдать все содержащиеся в нем свойства воде. Однако не стоит забывать о сахар: при правильном приготовлении кофе именно этот ингредиент станет одним из основных составляющих. Впрочем, и в этом вопросе нужна "золотая середина", поскольку злоупотребление "сладкой смертью" не несет ничего хорошего.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 11:12

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