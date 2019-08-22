Обезьяна «украла» у Ольги Бузовой солнцезащитные очки от модного бренда «Jimmy Choo»

Ольга Бузова продолжает участвовать в съемочном процессе на острове в Индонезии. Правда, помимо работы звезда «Дома-2» старается как можно больше времени проводить, познавая местную природу и изучая обычаи Бали.Накануне Бузова рассказала в личном микроблоге, что посетила неимоверно красивое место - храм Улувату. Ольга прибыла к нему на закате, поэтому успела насладиться тем, насколько красиво солнце прячется в воду.По словам Бузовой, на океан и закат она может смотреть бесконечно, однако храм Улувату ей запомнить совсем по другой причине. Дело в том, что именно в этом месте певице на голову неожиданно запрыгнула обезьяна, которая не только украла у Ольги очки бренда «Jimmy Choo», но и прямо у нее на глазах сгрызла их.На многочисленных Stories Бузовой видно, что ее окружало очень много обезьян, а сопровождающий даже предупреждал Ольгу, чтобы она сняла очки с головы, так как местные животные могут их сорвать. Вот только ведущая «Дома-2» не послушалась мужчину, за что и поплатилась.В итоге в одном кадре певица делает селфи на фоне обезьян, а уже в другом демонстрирует подписчикам, как одна из них уже жует ее имущество. К слову, сначала Бузова даже начала плакать по утраченной вещи и попросила сопровождающего вернуть ей очки, однако было уже поздно.