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«Три дня тьмы» получили абсолютное научное объяснение

Американские эксперты решили провести компьютерное моделирование возможных последствий масштабной ядерной войны между Россией и США. О том, что подобное противостояние будет иметь катастрофические последствия для всей планеты, было известно давно, но результаты эксперимента оказались шокирующими даже для самих ученых.

По словам авторов этого исследования, в результате такой войны мир буквально погрузится во тьму. В основу своего эксперимента они заложили похожую работу, проделанную коллегами более 12 лет тому назад, предрекавшую «три дня тьмы». Как утверждают исследователи, именно она в течение многих лет считалась одной из лучших моделей вероятных последствий глобальной ядерной войны. Впрочем, ранее ее неоднократно подвергали критике, поэтому и было решено попытаться найти ее результатам реальное научное объяснение.

Так и было установлено, что в случае взаимного ядерного удара в воздух будет поднято около 150 миллионов тонн пепла. Это гигантское облако черного дыма, отмечают ученые, в течение одной единственной недели охватит все северное полушарие, спустя еще неделю эта черная субстанция будет равномерно распределена в атмосфере всей Земли. Поэтому на непродолжительный период, который продлится несколько дней, вся планета будет погружена практически в полную тьму.

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Наука / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:23

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