«Три дня тьмы» получили абсолютное научное объяснение





По словам авторов этого исследования, в результате такой войны мир буквально погрузится во тьму. В основу своего эксперимента они заложили похожую работу, проделанную коллегами более 12 лет тому назад, предрекавшую «три дня тьмы». Как утверждают исследователи, именно она в течение многих лет считалась одной из лучших моделей вероятных последствий глобальной ядерной войны. Впрочем, ранее ее неоднократно подвергали критике, поэтому и было решено попытаться найти ее результатам реальное научное объяснение.Так и было установлено, что в случае взаимного ядерного удара в воздух будет поднято около 150 миллионов тонн пепла. Это гигантское облако черного дыма, отмечают ученые, в течение одной единственной недели охватит все северное полушарие, спустя еще неделю эта черная субстанция будет равномерно распределена в атмосфере всей Земли. Поэтому на непродолжительный период, который продлится несколько дней, вся планета будет погружена практически в полную тьму.